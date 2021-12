Juric ha collezionato 12 panchine in Coppa Italia ottenendo 7 vittorie e 5 sconfitte, il tecnico sa che il Toro tiene a questa competizione

Mancano davvero poche ore al match di Coppa Italia, dove il Toro si troverà a dover affrontare la Sampdoria. I granata hanno già incontrato i blucerchiati in campionato e hanno vinto contro la squadra di D’Aversa. I giocatori del Toro sperano di poter battere un’altra volta la squadra ligure in modo da regalarsi un derby in Coppa Italia. I granata sanno benissimo che sia il presidente Urbano Cairo che Ivan Juric tengono molto a questa competizione. Il tecnico croato in Coppa Italia ha raccolto 12 panchine, nelle quali ha collezionato 7 vittorie e 5 sconfitte. Per Juric l’esordio in Coppa Italia arrivó quando era l’allenatore del Crotone, nella stagione 2015-16, dove i rossoblù dopo aver battuto Ferlpisalò e Ternana furono eliminati dal Milan ai sedicesimi di finale. Poi Juric sulla panchina del Genoa ha partecipato per tre stagioni alla Coppa Italia. Nella stagione 2016-2017 ha trovato il suo miglior risultato, arrivando agli ottavi di finale poi persi contro la Lazio. Ora con il Toro spera di migliore quel risultato.

Juric l’anno scorso sulla panchina del Verona fu eliminato ai sedicesimi

Nelle due scorse stagioni Juric, alla guida dell’Hellas Verona, non è riuscito a ottenere grandi risultati in Coppa Italia. Due anni fa il suo Verona fu eliminato dalla Cremonese al terzo turno mentre la scorsa stagione la squadra gialloblù uscì ai sedicesimi di finale contro il Cagliari. Quest’anno invece, alla guida del Toro in Coppa Italia, l’ex tecnico dell’Hellas Verona ha già collezionato una partita ovvero quella contro la Cremonese dove i granata sono riusciti a passare il turno eliminando la squadra lombarda sconfitta ai rigori. Una partita che combaciava con il primo impegno ufficiale per il Toro targato Ivan Juric.

Ora i granata, reduci dall’ottima vittoria ottenuta contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, vogliono passare il turno per andare ad affrontare la Juve. Ma contro si troveranno una Sampdoria molto agguerrita che arriva al match contro il Toro dopo aver vinto il derby contro il Genoa. E per Juric, che tornerà a Marassi che è stato il suo stadio ai tempi del Genoa, sarà una partita molto particolare. Una specie di derby che spera possa anticipare un vero derby a tutti gli effetti.