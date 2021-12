Le parole di Nunzio Alfredo D’Angieri raccolte da Tuttosport: “Voglio il Toro ma solo se posso comprare anche lo stadio”

“Se voglio ancora comprare il Toro? Sì, sempre. A una condizione: che possiamo comprare anche lo stadio, se no non se ne fa nulla”. Nunzio Alfredo D’Angieri, ambasciatore per gli Affari Europei del Belize, torna alla carica e in un colloquio con Tuttosport si dice pronto, se Cairo metterà in vendita la società, ad acquistare il club granata. L’atto secondo di una vicenda iniziata poco più di un anno fa va in scena durante una cena solidale organizzata da Stefan D’Angieri – figlio di Nunzio e ambasciatore del Belize presso la Santa Sede – all’interno della Mole Antonelliana, alla presenza del sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

“Il fondo della mia famiglia vale 21 miliardi”

Nunzio D’Angieri, a settembre 2020, era uscito allo scoperto dichiarando di voler comprare il Torino. Nel giro di pochi giorni, però, era arrivato il dietrofront: “Se Cairo non vuole vendere io non voglio comprare”. A dieci mesi di distanza, il diplomatico non sembra aver messo da parte le sue mire: “Il fondo che appartiene alla mia famiglia ha un patrimonio di 21 bilioni”, spiega a Tuttosport, poi ribadendo l’importanza dello stadio di proprietà: “E’ lo strumento che consente a un club di crescere. Ecco perché quando l’Olimpico Grande Torino verrà messo in vendita, noi ci saremo”.

E Lo Russo: “Stiamo verificando le ipoteche”

A proposito dello stadio, sul quotidiano torinese si leggono anche le parole del sindaco Lo Russo: “Stiamo verificando le ipoteche che gravano sull’impianto, e l’analisi è ovviamente laboriosa, prima che venga messo in vendita”. Fatte le dovute verifiche, il Comune potrebbe dunque fissare il prezzo dell’ex Comunale. A quel punto, Cairo dovrà decidere il da farsi, visto che al momento usufruisce dell’impianto solo in affitto. Ma anche D’Angieri ci sta facendo un pensierino.