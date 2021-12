Sampdoria-Torino di Coppa Italia mette in palio il derby contro la Juventus. E Juric: “Questa competizione mi stuzzica”

Si giocherà alle 21 di oggi, 16 dicembre 2021, la partita di Coppa Italia tra Sampdoria e Torino, valevole per i sedicesimi di finale della competizione. I granata di Juric ci arrivano dopo la vittoria di agosto contro la Cremonese, ottenuta solo ai rigori. Nel frattempo è cambiato tutto, nel club granata: volti nuovi, un gioco riconoscibile e risultati soddisfacenti hanno decisamente migliorato la squadra, che sopravanza di quattro punti i blucerchiati nella classifica di Serie A e li ha battuti 3-0 nella partita giocata al “Grande Torino” lo scorso 30 ottobre. Al “Ferraris”, giocherà chi ha avuto meno spazio fin qui: da Zaza in giù. Ma Juric vuole portare a casa un risultato positivo, se non altro per regalare a gruppo e tifosi la rivincita nel derby. Chi vincerà stasera, infatti, si giocherà gli ottavi di Coppa contro la Juventus, a metà gennaio.

“Farò turn-over ma vogliamo passare il turno”

Uno stimolo in più, per i granata. Che hanno perso il derby di campionato per 1-0 nel finale, per effetto del gol di Locatelli. In quella partita, il Toro era falcidiato dalle assenze. Giocarsi la rivincita ad armi pari tra poche settimane, sarebbe solo un arricchimento per una squadra che, dopo aver ritrovato la sicurezza, ora sta lavorando per migliorare l’ambizione. Juric, alla vigilia, non ha nascosto la volontà di fare risultato a Genova: “Farò turn-over, ma la Coppa Italia mi stuzzica. I ragazzi che hanno giocato di meno faranno una grande partita, con l’obiettivo di passare il turno”.