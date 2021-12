Per Ansaldi la sfida con la Samp può essere una chance per ritrovare del minutaggio e dimostrare di essere tornato in forma

Alla vigilia dell’importante match di Coppa Italia contro la Sampdoria Ivan Juric ha dichiarato che contro i blucerchiati farà turnover, con la convinzione che anche chi ha giocato meno potrà fare bene. Toccherà quindi a Cristian Ansaldi, una pedina molto importante nello scacchiere di Juric. Il problema è che anche quest’anno, come già successo in gran parte della sua carriera, è stato fermato dagli infortuni. L’ultimo problema fisico che ha accusato il numero 15 granata e che lo ha tenuto fuori dai giochi per diverso tempo è stato quello al bicipite femorale. Ora Ansaldi che è tornato in campo nel match contro il Cagliari dovrà dimostrare di essere finalmente in forma e cercare di far aumentare il minutaggio sulle gambe. La partita contro la Sampdoria di Coppa Italia, che potrebbe regalare ai granata il derby della Mole, potrà essere una grande chance per Ansaldi. Occasione che sicuramente l’argentino non vorrà sprecare. Anche perché i granata vorranno dare continuità all’ottima prestazione e al risultato positivo rimediato contro il Bologna nell’ultima giornata di campionato. Ansaldi vorrà dare un contributo significativo al Toro, contribuendo a fare sempre meglio e alzare l’asticella.

Ansaldi a gennaio sarà fondamentale

Juric punta su Ansaldi anche in vista di gennaio, quando i granata dovranno privarsi di Ola Aina e Singo che saranno entrambi impegnati con la Coppa d’Africa. Ansaldi dovrà entrare nel minor tempo possibile nell’ottica di essere un punto di riferimento per i granata. Dopo essere entrato al posto di Ola Aina solo nei minuti finali nella partita contro il Cagliari, senza riuscire ad incidere, il numero 15 granata contro la Sampdoria vorrà portare a casa una prestazione positiva come ha praticamente sempre fatto anche perché ha dato tutto in campo. Juric sa che Ansaldi è un giocatore capace di mettere in difficoltà gli avversari, anche grazie alla sua abilità di fornire ai compagni dei preziosi assist che potrebbero rivelarsi decisivi. I granata adesso devono solo pensare alla partita contro la Sampdoria, consapevoli di dover sfidare un avversario diverso rispetto a quello già affrontato e sconfitto in campionato. Anche per questo Ansaldi in cerca di minutaggio potrebbe rappresentare un’arma preziosa a disposizione del Toro.