Da Biella: “Siamo in stand-by, il Toro dia una risposta”

Ancora a rischio il ritiro dei granata di Giampaolo a Biella: il Comune di Biella fa sapere alla nostra testata di essere in attesa di una risposta dal Torino

“Siamo al momento in stand-by, tutto quello che è stato richiesto è stato preparato, ora aspettiamo una risposta dal Torino“. Confermata la notizia riportata questa mattina circa la possibilità che il ritiro della squadra di Giampaolo possa non svolgersi nel biellese. Contattato dalla nostra testata, il Comune di Biella fa sapere infatti di essere in attesa e di aver “preparato tutto quanto richiesto dal Torino”. Del resto un ritiro non si improvvisa nel giro di un paio di giorni: da settimana a Biella il Comune e soprattutto i tanti volontari erano al lavoro per poter organizzare al meglio il ritiro dei granata. Migliorie al campo al campo e alle strutture ma non solo: anche la logistica – spostamenti dall’hotel allo stadio, per esempio – era stata studiata nei dettagli per poter mettere il Toro assolutamente a proprio agio nelle due settimane di permanenza.