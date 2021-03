Parte 3 / L’inchiesta sul Robaldo. Tutti i dettagli del progetto e i costi per la realizzione del centro sportivo

Quando nel marzo del 2016 il Torino si è aggiudicato il bando per il Robaldo aveva in mente un progetto meno ambizioso di quello attuale: l’investimento previsto in origine era di 1.120.00 euro. Circa 1/4 rispetto a quello previsto per l’attuale progetto, presentato nel 2018 e approvato in Comune nel febbraio del 2019. Per realizzare il proprio progetto la società granata dovrebbe ora mettere sul piatto 3.985.150 euro e i lavori riguardano sia l’interno che l’esterno del centro sportivo. Vediamo ora nel dettaglio cosa prevede il progetto.

Robaldo: il progetto e i costi

L’area del centro sportivo è di oltre 48.000 metri quadrati, i cinque campi sono disposti in fila uno dietro all’altro: considerato il pessimo stato dell’impianto, che da molti anni non è utilizzato, i lavori di ristrutturazione riguarderanno tutti e 5 i campi. Ma non solo. Sono previsti anche interventi per il rifacimento delle recinzioni dell’impianto, delle tribune dei vari campi: quella per il campo 1 sarà da 96 posti, ben più grandi le tribune dei campi 2 e 3, che saranno entrambe da 264 posti seduti a cui si aggiungo 50 posti in piedi. Sono inoltre previsti lavori per la realizzazione di varie strutture. In totale il progetto prevede:

– Cinque campi in erba sintetica

– Tredici spogliatoi per i calciatori

– Quattro spogliatoi per arbitri e allenatore

– Una palestra

– Una infermeria

– Una sala massaggi

– Una locale antidoping

– Un magazzino

– Un guardaroba

– Una sala stampa

– Una hall con reception

– Tre locali adibiti a uffici

– Un bar

Vediamo ora nel dettaglio i costi per i vari lavori per i cinque campi da calcio previsti nel progetto:

– Lavori per la ristrutturazione del campo 1 in erba sintetica: 400.010,00 euro.

– Lavori per la ristrutturazione del campo 2 in erba sintetica: 310.160,00 euro.

– Lavori per la ristrutturazione del campo 3 in erba sintetica: 587.910,00 euro.

– Lavori per la ristrutturazione del campo 4 in erba sintetica: 385.460,00 euro.

– Lavori per la ristrutturazione del campo 5 in erba sintetica: 336.460,00 euro.

– Totale lavori dei cinque campi da calcio: 2.020.000,00 euro.