Il capitano del Toro contro il Verona ha fatto il suo come sempre, in un giorno dove ha raggiunto un traguardo importante

Il Toro contro l’Hellas Verona conquista solamente 1 punto e si porta dietro un po’ di rabbia e delusione. Sicuramente questo non è il modo migliore per avvicinarsi al derby della Mole in programma sabato. Match dove, per di più, i granata si troveranno contro una Juve molto agguerrita che vorrà assolutamente vincere dopo il pareggio rimediato contro l’Atalanta. Anche se il risultato contro la squadra guidata da Marco Baroni non è stato quello sperato, la partita contro i gialloblù non verrà dimenticata facilmente dal capitano dei granata Riccardo Rodriguez che proprio in questa sfida ha collezionato la sua presenza numero 100 con addosso la maglia granata. Un traguardo importantissimo che il Toro ha voluto celebrare con una grafica molto speciale apparsa sui suoi canali social accompagnata dalla scritta: “100 presenze in maglia granata per il nostro Rodri”. Testo accompagnato anche dall’emoji del cuore. Dunque il raggiungimento di un risultato speciale per uno dei pilastri di Ivan Juric e un grande punto di riferimento per tutti i suoi compagni. Come spesso si è sentito dire, un leader che non parla tanto, ma che quando lo fa si fa sentire e tutti lo ascoltano. Un giocatore importante che, anche contro l’Hellas Verona, ha raccolto un’altra prestazione molto positiva.

Rodriguez: sempre pronto quando chiamato in causa

Anche contro gli scaligeri Rodriguez ha dato il suo contributo, dimostrandosi come sempre molto attento e sempre puntuale quando chiamato in causa. Infatti, il difensore ex Milan si è sempre fatto trovare nella posizione giusta e non ha mai concesso varchi all’Hellas Verona. Anche sabato pomeriggio lo svizzero vorrà raccogliere una prova più che positiva. Vorrà fare la differenza e cercherà in tutti i modi possibili e immaginabili di trascinare la squadra verso la vittoria, anche se non sarà affatto semplice, quella che per i granata sarebbe la prima all’Allianz Stadium. Juric a margine della partita contro la squadra di Baroni ha dichiarato: “Al terzo anno nel derby vorrei fare grandi cose. C’è voglia di vincere per noi e per tutti i tifosi”. Voglia che dovrà vedersi in campo e proprio Rodriguez dovrà essere per i compagni l’esempio da seguire in quella che per lui sarà la partita numero 101 con il Toro.