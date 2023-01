Il capitano del Torino, Ricardo Rodriguez, ha cambiato procuratore ed è entrato a far parte della scuderia di Federico Pastorello

Non cambierà squadra ma Ricardo Rodriguez ha cambiato il proprio procuratore: il capitano del Torino è infatti ora entrato a far parte della scuderia di Federico Pastorello. Sarà quindi quest’ultimo a dover eventualmente trattare con Davide Vagnati per il rinnovo del contratto del difensore svizzero che scadrà il 30 giugno del 2024.