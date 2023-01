Il portiere sardo, appena arrivato alla Fiorentina, spera di raccogliere una chance nel match di Coppa Italia contro il Toro

Ormai da diverse ore Salvatore Sirigu è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il portiere classe 1987 è approdato alla corte di Vincenzo Italiano grazie allo scambio che c’è stato con Pierluigi Gollini che ha compiuto il percorso inverso rispetto a Sirigu, passando dalla Fiorentina al Napoli. Ora l’obiettivo dell’estremo difensore ex Genoa è quello di cercare di rilanciarsi, dato che a Napoli non ha mai esordito anche a causa di un brutto infortunio che lo ha tenuto per molto tempo fermo ai box, e di cercare di trovare più spazio possibile a Firenze. Il primo obiettivo di Sirigu potrebbe essere quello di cercare di soffiare il posto a Pietro Terracciano nel match di Coppa Italia, dove i toscani affronteranno il Toro.

Sirigu-Torino: una gara speciale

Una partita che per il portiere sardo non sarà sicuramente come tutte le altre, dato il suo lungo passato all’ombra della Mole dove sia in campo sia fuori ha registrato diversi alti e bassi. Ma ora sia Sirigu che il Toro pensano solamente al presente e a cercare di passare il turno in Coppa Italia; non c’è tempo per pensare al passato. Resta la certezza che, al di là del fatto che Sirigu giochi o no contro i granata, la strada del portiere campione d’Europa con l’Italia e quella del Toro sono pronte a rincontrarsi mercoledì 1 febbraio in un’occasione molto particolare.