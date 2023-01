Trasferta complicata per i granata sabato alle ore 15:00: al Castellani di Empoli ci sarà una squadra in forma

Sabato scorso contro la Fiorentina i granata hanno ottenuto la loro prima vittoria in campionato nel 2023 grazie al gol di Miranchuk. Nella gara valevole per la 20^ giornata di Serie A, il Toro giocherà di nuovo in trasferta e di nuovo in Toscana, questa volta contro l’Empoli. Partita piena di insidie e in un campo ostico per gli uomini di Juric, che troveranno di fronte una squadra reduce da 6 risultati utili consecutivi. Grande momento di forma per la squadra di Zanetti.

Il momento dell’Empoli

Attualmente l’Empoli si trova al nono posto in classifica a 25 punti, a solo un punto dal Toro ottavo a 26. 17 gol fatti e 22 subiti, con 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Un percorso molto al di sopra delle aspettative, con 14 punti raccolti nelle ultime 6 partite. Infatti sono arrivate le vittorie contro Cremonese (2-0), Sassuolo (2-1), Sampdoria (1-0) e Inter (0-1). Pareggi invece in trasferta contro Udinese (1-1) e Lazio (2-2). I toscani sono galvanizzati dall’impresa di San Siro, espugnato grazie al gol di Baldanzi su assist di Bajrami.

Caputo e tanti giovani

L’attaccante pugliese Francesco Caputo è tornato a Empoli dopo le esperienze con Sassuolo e Sampdoria, e ha subito lasciato il segno. Inoltre ci sono molti giovani promettenti ed interessanti, a partire dal portiere Guglielmo Vicario per arrivare a Baldanzi (classe 2003) e Cambiaghi in avanti. Un mix perfetto tra esperienza e gioventù, in una società dove è cresciuto anche il granata Samuele Ricci. Lo stesso centrocampista ha sottolineato in un’intervista quanto a Empoli lavorino bene sui giovani, fin da quando si è bambini.