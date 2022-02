Rodriguez è sempre sceso in campo nel girone di ritorno, dopo una stagione deludente lo svizzero si è preso il Torino

Ricardo Rodriguez è sempre di più al centro del Toro. Il difensore svizzero, dopo una stagione negativa, è riuscito a conquistare la fiducia di Ivan Juric iniziando il campionato in corso da titolare. Poi, dopo un’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo, Rodriguez è riuscito a riprendersi il suo posto in campo. Adesso per Juric è un giocatore intoccabile. Dall’inizio del 2022, che combacia con l’inizio del girone di ritorno, Rodriguez non ha mai saltato 1’ minuto in campo. Quasi come lui solo Mergim Vojvoda, che da quando è iniziato il girone di ritorno ha saltato solo gli ultimi 4 minuti del match contro il Venezia. Rodriguez non vuole di certo fermarsi adesso. L’ex difensore del Milan, che è costantemente preferito ad Alessandro Buongiorno, ora ha in testa solo la partita contro il Cagliari. Match nel quale i granata vorranno tornare alla vittoria di fronte al proprio pubblico.

Rodriguez: i suoi passaggi sono stati fondamentali in fase di costruzione

A testimoniare che Rodriguez è una pedina fondamentale nello scacchiere di Juric c’è un dato raccolto e riportato da Fbref, che testimonia che lui in fase di costruzione è stato decisivo. Il difensore svizzero, dopo Vanja Milinkovic-Savic, è il giocatore che ha effettuato più passaggi grazie ai quali il Toro ha conquistato più metri in campo. Questi passaggi vengono chiamati passaggi progressivi e Rodriguez ne ha effettuati ben 71. Rodriguez, grazie al lavoro di Juric, è uno dei giocatori che è stato rivitalizzato. Nella scorsa stagione spesso risultava “assente” in campo, mentre in questo campionato è uno dei giocatori più incisivi. Per il numero 13 del Toro fare bene anche contro il Cagliari sarebbe un ulteriore ed importante passo avanti. Come lui, tutti i granata vorranno e dovranno tornare alla vittoria che manca ormai da gennaio.