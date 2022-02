Singo dopo aver messo a segno due gol contro Fiorentina e Sampdoria ha commesso diversi errori nelle ultime uscite

Wilfred Singo, anche se non sta attraversando un periodo particolarmente positivo, vuole riscattarsi contro il Cagliari anche per dare una mano al Toro a tornare alla vittoria che manca ormai da oltre un mese. Il giocatore ivoriano aveva cominciato molto bene il 2022 trovando la via del gol sia contro Fiorentina che contro la Sampdoria, squadra che il numero 17 del Toro era riuscito già a punire nel girone d’andata tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Ora il giocatore sta passando un periodo grigio che però sicuramente non cancella quanto fatto bene dal difensore classe 2000 in questa stagione, tanto da attirare su di sé l’interesse di diverse squadre importanti. Ma per il momento nella testa di Singo c’è solo il Toro e la voglia di fare bene nel match contro il Cagliari, squadra contro la quale l’ivoriano aveva fatto il suo esordio in Serie A, che sta attraversando un buon periodo di forma, reduce dal pareggio ottenuto in casa contro il Napoli.

Singo: che pasticcio con il Venezia, un po’ meglio contro la Juve

Le ultime due partite contro Venezia e Juve sono state particolarmente negative per Singo, dal quale ci si aspettava molto di più, senza alcun ombra di dubbio. Singo, contro la squadra guidata dall’ex granata Paolo Zanetti, insieme a Vanja Milinkovic-Savic ha commesso un errore grave che ha portato al gol del pareggio da parte del Venezia. Lo zampino che ha messo nel gol segnato dai granata non lo ha sicuramente salvato dal portare a casa una prestazione insufficiente. Prestazione non brillante neanche contro la Juve. Il giocatore infatti non è mai riuscito a risultare incisivo sulla fascia destra. In diversi tentativi di cross l’ivoriano ha spesso centrato un avversario, senza riuscire a sfornare cross che finissero in area di rigore sui piedi di un compagno di squadra. Ora contro il Cagliari Singo dovrà rialzare la testa.