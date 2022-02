Nelle ultime sessioni di mercato Cagliari e Torino hanno imbastito diverse trattative ma solo una è andata in porto, quella per Baselli

Torino e Cagliari domenica si ritroveranno contro. Due squadre che arrivano entrambe a questo match dopo un pareggio. I granata lo hanno ottenuto contro la Juve, mentre i rossoblù lo hanno conquistato contro il Napoli. Ma la sfida tra i granata e i sardi, oltre al rettangolo verde di gioco, riporta alla memoria anche i diversi intrecci di mercato tra i due club nelle ultime sessioni. Tante trattative, diversi colpi sfumati e una sola pista che alla fine si è concretizzata, ovvero quella che a gennaio ha portato Daniele Baselli a tornare a lavorare con Walter Mazzarri. Un altro giocatore che avrebbe dovuto seguire a ruota Baselli è Armando Izzo che è stato vicino al club sardo sia nell’ultima sessione di mercato estiva (con un possibile scambio con Walukiewicz) sia nella scorsa finestra di mercato invernale. Ma Izzo non è mai trasferito in Sardegna, rimanendo all’ombra della Mole dove non sta trovando tanto spazio.

Joao Pedro e Nandez in passato sono stati vicini a vestire la maglia del Toro

Oltre a Walukiewicz, sono due i giocatori del Cagliari che in passato sono finiti nel mirino del Toro: Joao Pedro e Nahitan Nandez. Joao Pedro è un attaccante che è sempre piaciuto molto al club granata e che, anche quest’anno, sta dimostrando di essere un giocatore molto importante per il Cagliari. Non a caso è il capocannoniere della squadra sarda. Anche Nandez è stato un profilo seguito dal Toro nell’ultimo mercato di gennaio. Attualmente sta cercando di recuperare dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per più di un mese. Il giocatore uruguaiano spera di rientrare nella lista degli arruolabili proprio per la sfida contro il Toro, quella che sarebbe potuta essere la sua squadra. Qualora venisse convocato anche Nandez, i granata dovranno fare molta attenzione a questi due giocatori perché si sa quanto possono essere pericolosi.