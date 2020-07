Rosina si ritira: "Dico addio al calcio. Inizia una nuova vita"

La Salernitana non rinnova il contratto a Rosina che lascia il calcio: “Ora inizia una vita fatta di famiglia e affetti. Mi sono iscritto all’università”

Al Torino Alessandro Rosina ci è rimasto dal 2005 al 2009, disputando ben 148 partite nelle quali ha siglato 39 reti e vestendo per ben due stagioni la fascia da Capitano. Poi sono arrivate l’esperienza all’estero allo Zenit San Pietroburgo e di nuovo in Italia tra Siena, Catania, Bari e, infine, la Salernitana. Dal granata del Toro al granata della Bersagliera: una carriera che gli ha regalato tante soddisfazioni ma anche qualche amarezza come il mancato rinnovo del contratto proprio da parte della Salernitana. Ed è stata proprio questa decisione da parte dei granata che ha fatto scattare la decisione di Alessandro Rosina di abbandonare il calcio. A 36 anni, infatti, come riporta Salernotoday.it, l’ex capitano del Toro ha deciso di dire basta: “Dico stop, lascio il calcio“.

L’ex capitano del Toro si ritira: il comunicato

Una decisione ponderata ma sofferta, quella di Rosina che racconta così il suo addio al calcio giocato: “Dal punto di vista fisico stavo bene e potevo andare ancora avanti ma a gennaio ho stroncato sul nascere ogni accenno di proposta-offerta di altri club, che mi arrivava tramite mio fratello, il mio agente. La Salernitana ha fatto una scelta di tenermi fuori lista. L’ho accettata con grande professionalità e ho concluso in granata il mio percorso”.

“Quando mi hanno richiamato per i tamponi, era mio dovere venire a Salerno rispettando regole e protocollo. Dal punto di vista contrattuale, ho fatto parte della Salernitana fino all’ultimo giorno utile. Non è stato piacevole, non era ovviamente quello che sognavo. Non porto rancore. Ho salutato Micai con il quale avevo legato molto, poi il team manager Avallone“.

Rosina: “Ora inizia una nuova vita”

Adesso, per l’ex capitano del Torino inizia un nuovo capitolo: “Comincia un nuova vita, fatta di famiglia, affetti. Mi sono iscritto all’università, ho sostenuto cinque esami, frequento il corso di laurea in Economia e gestione immobiliare”.

Infine, ancora sull’esperienza alla Salernitana: “Ero venuto per vincere, per andare in Serie A. Sono stati cambiati tanti allenatori e giocatori ma il risultato fin qui è stato sempre al di sotto delle aspettative“