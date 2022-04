I convocati di Salernitana-Torino, sfida in programma allo stadio “Arechi” alle 20.45: ecco chi è stato chiamato dai due allenatori

Si avvicina semrpe di più il momento di tornare in campo per il Torino di Juric, impegnato contro la Salernitana alle ore 20.45 allo stadio “Arechi”. I granata, a caccia di riscatto dopo alcune rpestazioni disuctibili, proveranno a portare a casa il massimo dal match che liv edrà scontrarsi con parte del loro passato. Sulla panchina avversaria c’è infatti Davide Nicola, che sarà senza M. Coulibaly, Mousset, Perotti, Schiavone, Veseli e Strandberg, mentre rientra Ribery. Per Juric invece niente Pobega, unico squalificato. Con lui restano out Praet, Fares, Sanabria, e Edera. Torna invece Brekalo, negativizzatosi dal Covid. Di seguito le scelte dei due tencici.

Salernitana-Torino, i convocati di Nicola

Sono 24 i giocatori chiamati da Davide Nicola

Portieri: Belec, Fiorillo, Sepe.

Difensori: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Gyomber, Ranieri, Ruggeri;

Centrocampisti: Bohinen, Coulibaly L., Di Tacchio, Ederson, Kechrida, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;

Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Ribery, Verdi, Vergani.

Salernitana-Torino, i convocati di Juric

In attesa di comunicazione