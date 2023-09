Il colombiano all’Arechi ha rimediato un‘ottima prova, ha dimostrato di essere un giocatore che mancava tanto nello scacchiere di Juric

Il Toro riprende il suo campionato come lo aveva lasciato prima della sosta per le nazionali, ovvero con una bella vittoria. La squadra di Ivan Juric piega la Salernitana 0-3 e si avvicina alla sfida contro la Roma con un clima molto disteso anche perché, al di là del risultato, praticamente tutti i giocatori del Toro scesi in campo contro i campani hanno rimediato una prova positiva. Senza alcuna ombra di dubbio tra i giocatori del Toro che hanno fatto meglio c’è Duvan Zapata. L’attaccante ex Atalanta ha rimediato un’ottima prestazione dato che ha messo in grande difficoltà la retroguardia della Salernitana, ha dato una grossa mano ai suoi compagni e ha perso davvero pochissimi duelli. Al numero 91 del Toro ora manca solo più il primo gol con addosso la maglia del Toro. Un gol che in primis non vede l’ora di segnare lui, ma che aspettano anche Juric e i tifosi del Toro. Quest’ultimi, dal primo giorno che il giocatore colombiano è sbarcato a Torino, gli hanno dimostrato grande affetto e su di lui hanno grandi aspettative. Aspettative che per ora Zapata non ha deluso e, dopo la buona prova ottenuta contro il Genoa, anche a Salerno ha dimostrato di essere un giocatore con delle caratteristiche che al Toro mancavano e anche tanto.

Anche Buongiorno elogia Zapata: “Bravissimo ragazzo, sono contento che sia arrivato”

Chissà che il primo gol di Zapata possa arrivare contro la Roma tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. I presupposti delle prime due partite dell’attaccante colombiano con addosso la maglia del Toro fanno ben sperare. Non è un caso che Alessandro Buongiorno dopo la partita contro la Salernitana abbia speso parole al miele per Zapata dichiarando: “Zapata è un bravissimo ragazzo, sono contento che sia arrivato”. A testimoniare l’importanza che il colombiano ha assunto all’interno dello spogliatoio del Toro e di quanto sia importante per Juric e per i suoi compagni. Il colombiano dovrà continuare sulla strada intrapresa e per il Toro potranno arrivare davvero ottimi risultati.