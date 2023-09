Sousa e il tecnico croato si sono affrontati in tre occasioni e il bilancio dice che ci sono stati due pareggi e una vittoria per Juric

Continua a passo spedito il percorso di avvicinamento alla ripresa della Serie A dopo la prima pausa per le nazionali. Il Toro, archiviata la vittoria casalinga contro il Genoa, riprenderà il suo cammino volando in Campania per affrontare la Salernitana. Una sfida molto ostica, dove Buongiorno e compagni si troveranno contro una squadra che sicuramente scenderà in campo con il coltello tra i denti perché non ha ancora vinto. È reduce dalla sconfitta rimediata contro il Lecce e ha assolutamente bisogno di punti per la lotta salvezza. Ivan Juric si troverà di fronte Paulo Sousa, un allenatore senza alcuna ombra di dubbio competente che l’anno scorso con i campani ha fatto un lavoro splendido. Però il tecnico croato sa come si batte il collega ex Fiorentina. I due allenatori si sono scontrati tre volte. La prima volta ad avere la meglio era stato proprio Juric, poi le altre due volte che si sono affrontati hanno pareggiato. Lunedì pomeriggio Sousa andrà a caccia della prima vittoria contro Juric e bisogna anche ricordare che per Sousa quella contro il Toro è sempre una sfida particolare, dato il suo passato da giocatore della Juve.

La vittoria di Juric nell’inverno del 2016 e i due pareggi

I primi due scontri tra Juric e Sousa sono avvenuti entrambi nel campionato di Serie A 2016/2017, quando il tecnico croato era alla guida del Genoa, mentre Sousa era l’allenatore della Fiorentina. Il primo incontro tra i due tecnici terminò 1-0 in favore della squadra ligure, grazie a un gol segnato da Darko Lazovic. Mentre il match di ritorno, che si disputò a Firenze, finì 3 a 3. A segnare per i viola furono Josip Ilicic, Federico Chiesa e Nikola Kalinic, mentre per i rossoblù trovò la via del gol per ben due volte Giovanni Simeone e l’altro gol in favore della squadra di Juric portò la firma di Oscar Hiljemark. Infine, l’ultimo incontro tra i due tecnici si è verificato lo scorso campionato, quando il Toro di Juric ha affrontato la squadra di Sousa allo stadio Arechi. Quel match terminò 1-1 e a trovare la via del gol furono Tonny Vilhena da una parte e Antonio Sanabria dall’altra. Sicuramente lunedì pomeriggio nessuna delle due squadre sarà contenta in caso di pareggio.