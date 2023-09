Il georgiano, di origine russa, è arrivato da poco al Torino: il difensore numero 15 è tutto da scoprire

Solo un difensore è arrivato al Toro durante la sessione estiva di calciomercato: a Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Zima, Djidji e N’Guessan si è aggiunto Saba Sazonov. Alto 1,94 metri, ha preso il numero 15 ed è stato subito convocato per Torino-Genoa, anche se non è sceso in campo. Poi però ha subito lasciato Torino per andare in ritiro con la Nazionale della Georgia. Per Juric (e anche per i tifosi), si tratta di un difensore classe 2002 tutto da scoprire: ci vorrà un po’ per entrare nei meccanismi del tecnico, ma si tratta di un giocatore interessante. I granata lo hanno preso dalla Dinamo Mosca per 2,75 milioni di euro, strappandolo al Frosinone che era sulle sue tracce. Juric non vede l’ora di riaverlo al Filadelfia, anche per capire cosa può dargli in campo. Infatti al momento Djidji è indisponibile, Zima è appena rientrato e N’Guessan non ha ancora esordito in Serie A.

Qualche indizio su di lui

Durante la sua intervista di presentazione, il difensore ha dichiarato: “In difesa mi piace essere aggressivo, ma non disdegno il possesso palla. Tutti i tifosi mi vedranno sul terreno di gioco e poi valuteranno”. Inoltre, ha detto di piacergli molto fare gol: “Mi piace molto segnare: a chi non piace? Sono un difensore centrale, i corner sono la mia migliore occasione per fare gol, non posso fare azioni personali durante la partita. Quando c’è la possibilità, cerco di cogliere l’occasione per poi gioire con i compagni”.