A pochi giorni dal nuovo inizio della Serie A dopo la sosta delle nazionali, a Trento è andato in scena il Festival dello Sport. A margine dell’evento il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”, giornale di sua proprietà. Il numero 1 granata si è espresso su diversi temi, dalla possibilità di vedere alcuni talenti in nazionale al neo acquisto Zapata, passando per la Primavera e gli obiettivi stagionali.

Le parole di Cairo su Zapata

Il presidente, tra le altre cose, si è soffermato anche sul nuovo arrivato Zapata, dichiarando: “È la ciliegina di un mercato che ci ha visti secondi dietro solo al Milan per investimenti. Vedere il nostro club tra i grandi da una parte mi fa piacere e dall’altra mi ha fatto riflettere sul fatto che finanziariamente siamo andati al di là della dimensione del Toro. Zapata ha fatto 110 gol in Serie A e queste cifre parlano per lui, non è il caso di aggiungere altro sulle sua abilità. Quanto al tecnico, Juric è bravissimo e perciò saprà sempre come usare le risorse a disposizione. Noi lo lasciamo tranquillo, un gran lavoratore come lui non deve mai sentirsi sotto pressione“.

Sulla Primavera

“Avevo assunto l’impegno di far giocare la Primavera in città e l’ho mantenuto. Noi stiamo prestando molta attenzione al settore giovanile. Credo che al nostro calcio servirebbe avere in campo una presenza più numerosa di giovani in A, bisognerebbe trovare un qualcosa che aiuti i ragazzi a fare esperienza“.

Sugli obiettivi

“Le parole euforiche di Zapata in conferenza? Mi fa piacere, ma io sarei per tenere un atteggiamento diverso da quello avuto dai miei giocatori ultimamente. Gli obiettivi non si sbandierano, non se ne parla. Si lavora in silenzio per raggiungerli, anche per scaramanzia”.