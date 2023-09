A margine della presentazione del Festival dello Sport, Urbano Cairo ha parlato anche del Torino e della Nazionale

E’ stato oggi presentato il Festival dello Sport 2023 e, a margine dell’evento, è intervenuto il presidente del Torino, Urbano Cairo, che martedì era presente a San Siro per vedere Italia-Ucraina: “Martedì mi ha fatto piacere rivedere un’Italia così. Servono delle autostrade per far tornare il calcio italiano, coi giovani, al top. Due anni fa c’è stato un momento straordinario, con una quasi magia di Mancini che poi ha perso il tocco. Spero che ora lo ritrovi Spalletti ma credo di sì perché ha molta voglia di fare bene”.

E a proposito di Nazionale, Cairo ha parlato anche di Ricci e Buongiorno: “Se sono due giocatori da Nazionale? Questo non lo so, sono due giocatori del Toro che stanno facendo molto bene e hanno dimostrato qualità. Ma il ct è sovrano e io non voglio metterci bocca”.