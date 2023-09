Il leader di Italia Viva si è reso protagonista di un siparietto con Parenzo nel quale ha nominato il proprietario di La7 Cairo

Nella serata di ieri, mercoledì 13 settembre, Matteo Renzi è stato ospite a “L’aria che tira”, trasmissione che va in onda su La7 condotta da David Parenzo. All’inizio della trasmissione Parenzo insieme al leader di Italia Viva parlavano della prima pagina del giornale “Il Riformista”, quotidiano di cui Renzi è il direttore. Dopo che Renzi ha preso in mano una copia del giornale, in attesa che fosse inquadrata la prima pagina, Parenzo si è munito di un treppiede nel quale era inserito uno smartphone e ha dichiarato: “Aspetti, ho questa strepitosa macchina della quale mi ha dotato La7”. Subito la replica di Renzi che ha chiesto: “Che cos’è?” la risposta di Parenzo è stata: “Con questo posso fare anche le riprese, così faccio anche il cameraman”. Subito pronta la risposta dell’ex sindaco di Firenze che ha detto: “Fantastico, Parenzo fa pure il cameraman così Cairo risparmia”. Parenzo ha subito preso le parti del proprietario di La 7 e presidente del Toro dicendo: “No, ma che risparmia, investe! Guarda che roba, lo studio nuovo ma che dice? Ma che risparmia. Ma che dice?”. Il siparietto si è poi concluso con qualche risata da parte del giornalista classe 1976 e di Renzi, per poi riprendere subito a parlare di politica.

Il video del siparietto è visibile sul sito di La7

Sul sito di La7 è possibile trovare il video dove c’è l’estratto del siparietto tra Renzi e Parenzo nel quale il leader di Italia Viva dichiara: “Cairo risparmia”. E il titolo che si legge sotto al video è proprio: Matteo Renzi a David Parenzo: “Fantastico! Ora fa pure il cameraman così Cairo risparmia”, “Cosa dice?”