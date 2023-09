Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Duvan Zapata ha parlato anche del tema attacco a due, che Juric potrebbe proporre

Quello di ieri è stato il Duvan Zapata day. Nonostante il colombiano sia arrivato ormai da due settimane, è stato presentato mercoledì 13 settembre tramite una conferenza stampa davanti ai vari media. Tanti i temi trattati, con l’attaccante che non ha nascosto il proprio entusiasmo per questa nuova avventura in una squadra definita molto ambiziosa. L’ex Atalanta, inoltre, ha parlato di soluzioni tattiche che gli giovano maggiormente. Tra tutte, anche quella più citata in questo periodo, cioè il famoso attacco a due punte che Juric dovrebbe proporre data la presenza di due ottimi attaccanti come lo stesso Zapata e Antonio Sanabria. Il tecnico ha affermato che sicuramente ci sarà modo di vedere questa soluzione in campo all’interno della stagione, ma il colombiano ha un po’ frenato il tutto, dichiarando: “Non ho parlato di questo con Juric, ma il suo sistema di gioco è a una punta. Se poi entra anche Sanabria posso giocare con un altro attaccante. Non ci saranno problemi”.

Bisognerà aspettare per l’attacco a due

In questi giorni se ne sono dette di ogni in merito alla scelta del modulo più appropriato da proporre in campo, ma alla fine l’unico a decidere sarà sempre Ivan Juric. È vero che le parole di Zapata frenano quello che si era detto, ma allo stesso tempo ci saranno diverse situazioni da cui dipendono le scelte del tecnico. Lo stesso allenatore, infatti, può anche decidere di utilizzare le due punte a gara in corso, in situazioni di svantaggio e, compiacendosene, potrebbe anche pensare di riconfermarle dall’inizio. Nulla è certo, quindi, ma si capirà di più già dalla sfida contro la Salernitana, in programma lunedì alle ore 18:30. L’unica cosa certa, comunque, è che l’attaccante ex Atalanta non avrebbe problemi di adattamento. Ha già giocato a Bergamo con lo stesso stile di gioco, passando da compagni di reparto fisici come Muriel a più veloci come invece Lookman. Ora, invece, inizia una storia di convivenza con Sanabria.