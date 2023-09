Il proprietario del Torino Urbano Cairo si è sbilanciato in un’intervista in merito al tema dei diritti tv per la Serie A

Proseguono gli incontri della Lega Serie A alla ricerca dell’emittente giusta che possa assicurarsi i diritti televisivi per il prossimo triennio. In merito a questo tema si è espresso anche il presidente del Torino Urbano Cairo, che ha dato un consiglio alla Lega e, più nello specifico, a chi di competenza. Cairo, alle domande dei giornalisti, ha risposto: “Non sono tra i partecipanti alle riunioni con le emittenti, quindi c’è sicuramente chi è più competente di me che può parlare. Il calcio italiano ha sempre una grande capacità attrattiva ma va migliorato; se si vogliono fare tanti abbonamenti subito, il calcio è un veicolo. Il canale della Lega è un’ipotesi e un’opportunità”.