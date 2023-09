Ruggero Ludergnani sarà ancora il responsabile del settore giovanile granata: ha firmato il contratto fino al 2025

Ufficiale un “colpo”, per il Torino. Non si tratta di un nuovo arrivo, bensì di una conferma. Ruggero Ludergnani, infatti, ha firmato il contratto che lo legherà ulteriormente alla società fino al 30 giugno 2025. Per lui, che è Responsabile del Settore Giovanile, altri due anni insieme.

Il comunicato del club

Così il club ha annunciato il suo rinnovo: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto del Responsabile del Settore Giovanile Ruggero Ludergnani fino al 30 giugno 2025. Avanti insieme, con grande entusiasmo e rinnovato vigore: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”