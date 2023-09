Secondo l’algortimo sviluppato da Opta, sito specializzato in statistiche e previsioni nel mondo sportivo, il Toro non andrà in Europa

Il campionato di Serie A è iniziato da pochissimo, sono state disputate appena tre giornate, ma c’è già chi si è cimentato nello stilare la classifica provando soprattutto ad azzeccare i verdetti più importanti. Ovvero, chi vincerà lo scudetto, chi andrà in Europa e quali saranno le tre squadre che retrocederanno in Serie B. Tra i primi che hanno provato a fare previsioni c’è Opta, portale di raccolta dati per eccellenza nel mondo dello sport. Secondo Opta, il Toro concluderà il campionato al decimo posto in classifica, non riuscendo così a conquistare un posto in Europa. Sempre secondo il sito, specializzato in previsioni e statistiche sportive, davanti al Toro si piazzerà il Bologna di Thiago Motta, mentre dietro ai granata ci sarà il Monza guidato da Raffaele Palladino. Invece a vincere lo scudetto sarà l’Inter con Napoli e Milan subito dietro. Infine saranno Lecce, Genoa e Cagliari a finire in Serie B. Ivan Juric e i suoi ragazzi cercheranno in tutti i modi di far sbagliare la previsione di Opta, perché in casa Toro c’è tanta voglia di lottare e arrivare a conquistare obiettivi importanti ed ambiziosi.

Serie A, la classifica dell’algoritmo

Ecco la classifica finale del campionato di Serie A 2023/2024 secondo l’algoritmo:

Inter Napoli Milan Juventus Lazio Roma Atalanta Fiorentina Bologna Torino Monza Udinese Sassuolo Empoli Salernitana Verona Frosinone Lecce Genoa Cagliari