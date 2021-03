Tomas Rincon, nonostante il posizionamento da mezzala destra, ha faticato ad imporsi a centrocampo contro la Sampdoria

Il Torino si è giocato un’altra carta. Contro la Sampdoria, i granata hanno commesso l’ultimo passo falso. Un’occasione sprecata, dopo la vittoria in rimonta contro il Sassuolo, e una sconfitta che pesa soprattutto sul fronte classifica. E se c’è chi ci ha messo tutto se stesso, c’è anche chi è apparso particolarmente sottotono. Tomas Rincon è tra questi ultimi. Il cambio ruolo non ha aiutato a migliorare il rendimento ed i risultati in campo non sono stati dei migliori.

Rincon, tanta fatica contro la Sampdoria

Spostato da regista a centrale di destra nel centrocampo a cinque, il venezuelano ha mostrato comunque problemi. La scelta di riposizionarlo è derivata dal flop nel ruolo di play, avallato da Giampaolo, ma i frutti raccolti restano pochi ad oggi. E contro i blucerchiati è arrivata la riprova: troppi gli errori commessi che, uniti a lentezza e confusione, sono costati cari al Toro. La sostituzione forzata a causa del taglio creatosi dopo un colpo subito, non ha cambiato le sorti.

Toro, Rincon a caccia del riscatto nel derby

La pausa nazionali potrà perciò aiutare Rincon a recuperare e Nicola a trovare una soluzione efficace, funzionale per tutte le parti in causa, n modo da impedire ulteriori disfatte. Ad attendere il Toro c’è ora il derby della Mole, e Rincon, che lo ha già vissuto da entrambe le parti, sa bene quanto sia importante. Dovrà perciò tentare di riscattarsi a partire già dal match contro i bianconeri per tenere saldo il suo posto in campo.