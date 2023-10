Sanabria prima ha dovuto affrontare la vicenda del presunto sputo a Messi poi ha segnato un gol pesante che per lui è stato liberatorio

Antonio Sanabria è tornato a Torino e quest’oggi si unirà ai compagni di squadra per l’ultimo allenamento in vista della partita contro l’Inter. Nonostante il viaggio intercontinentale, ha voglia di essere subito protagonista contro i nerazzurri e magari di tornare al gol con la maglia granata, dopo averlo fatto con quella biancorossa del suo Paraguay. Una rete arrivata dopo alcuni giorni di emozioni forti anche se contrastanti.

Dal caso Messi al gol contro la Bolivia

Prima è stato protagonista dal caso del presunto spunto a Lionel Messi nel match contro l’Argentina, un fatto immediatamente negato dallo stesso Sanabria ma che hanno scatenato un autentico polverone, con l’attaccante che ha raccontato di essere stato vittima, insieme alla propria famiglia, di diverse minacce anche di morte. Dopo questo brutto episodio, la nota positiva arrivata nella partita contro la Bolivia, dove l’attaccante del Torino ha segnato il gol della vittoria.

Sanabria: ora l’obiettivo è fare bene con il Toro

Nel match contro la Bolivia Sanabria è partito nuovamente dalla panchina. È entrato in campo al 67’ minuto di gioco e, poco dopo dal suo ingresso, è riuscito a infilare il pallone in rete. Come anticipato la sua rete è stata molto pesante perché mantiene vive le speranze del Paraguay nel qualificarsi per i prossimi Mondiali, nonostante un avvio non proprio positivo. Ora i pensieri dell’attaccante classe 1996 tornano ad essere rivolti al Toro, per essere più precisi al match contro l’Inter. Una partita molto complicata dove Sanabria spera di raccogliere almeno qualche minuto in campo e di riuscire a dare una mano ai suoi compagni nel cercare di ottenere un risultato positivo.