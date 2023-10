Il giocatore ex West Ham non sta rendendo come si sperava, Juric spera che contro l’Inter possa rilanciarsi una volta per tutte

Dopo la sconfitta nel derby della Mole c’è un’altra gara molto ostica che attende il Toro, ovvero quella contro l’Inter che attualmente ricopre il secondo posto in classifica con 19 punti, 2 in meno rispetto al Milan capolista. I granata conto i nerazzurri dovranno mettere in campo grande attenzione e cattiveria agonistica. Tra i giocatori su i quali Ivan Juric conta, convinto che possano fare la differenza c’è senza alcuna ombra di dubbio Nikola Vlasic. Il croato fino ad ora ha raccolto sette presenze senza riuscire né a segnare né a confezionare assist. Un avvio dunque non dei migliori. Molto probabilmente sta pagando il fatto di non aver svolto quest’estate la preparazione con Juric. Ma quello che è sicuro è che il trequartista ha ancora molto tempo a disposizione per rilanciarsi e sicuramente la voglia e le qualità per farlo non gli mancano. Inoltre può contare sulla fiducia che Juric ripone in lui. Infatti non è un mistero che l’allenatore stimi molto Vlasic e tra i due connazionali c’è un bel feeling. E se nelle prossime partite Juric dovesse passare al 3-5-2, Vlasic lo schiererà come mezzala per dare alla squadra qualità e anche fantasia. Quella fantasia che non tutti i giocatori hanno, ma che l’ex West Ham ha.

Vlasic vuole ripagare l’affetto e la stima che Juric e i tifosi granata ripongono in lui

Con il 3-5-2 o con qualsiasi altro modulo Vlasic vorrà e dovrà sempre mettere in campo qualità e fantasia per rilanciarsi dopo un avvio di campionato dove non è riuscito a incidere. Anche perché non si è scordato lo sforzo economico che il club granata ha fatto in estate per riportarlo all’ombra della Mole. Inoltre non ha dimenticato l’affetto che i tifosi granata hanno dimostrato e continuano a dimostrare nei suoi confronti e naturalmente, non può non ricordarsi della stima che Juric ripone in lui. Per questo già contro l’Inter, anche se non sarà affatto facile, Vlasic cercherà in tutti i modi possibili e immaginabili di provare a tornare ad essere decisivo. Il primo a credere che il trequartista possa fare una grande partita contro la squadra di Simone Inzaghi è proprio Juric. Poi ovviamente a crederci dovrà essere anche lo stesso Vlasic. Sabato pomeriggio si vedrà.