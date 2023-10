Le condizioni di David Zima migliorano sempre di più: il difensore torna a disposizione contro l’Inter e Juric può contare su di lui

Buone notizie in casa Toro, per quanto riguarda il reparto difensivo. David Zima migliora sempre di più e adesso Juric può contare su di lui. Il numero 6 granata, dopo essere andato in panchina contro la Juventus, torna a disposizione contro l’Inter. Non partirà titolare dopo la lunga assenza, ma è una risorsa importante. Zima si era infortunato nel corso della scorsa stagione ed era stato operato al ginocchio. Ha lavorato tanto per tornare in condizione e ha svolto il ritiro a Pinzolo a pieno regime. Poi però c’è stata la ricaduta, con il giocatore costretto a saltare le partite contro Salernitana, Roma e Lazio. Per lui solo 1 presenza in stagione, da 15 minuti, alla prima contro il Cagliari. Adesso deve rincorrere e trovare spazio.

La difesa del Toro

Con Djidji che continua ad essere out dopo le 2 operazioni all’ernia inguinale, non ci sono molte soluzioni in difesa. Buongiorno farà di tutto per esserci contro l’Inter, in caso contrario si prepara Sazonov. A sinistra Rodriguez è intoccabile, con Schuurs che può giocare sia al centro che sulla destra, come Sazonov. All’occorrenza può scalare Tameze, ma con il ritorno di Zima non si pone il problema. Il classe 2000 può stare anche in mezzo, ma viene usato prevalentemente da Juric come braccetto destro. Nonostante i problemi a fare gol, in casa il Toro ha subito 1 solo gol in 4 partite.