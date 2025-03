Antonio Sanabria ieri è arrivato a 3 gol e 1 assist nelle ultime 4 partite con la Nazionale, con il Toro solo 2 gol e 1 assist in stagione

Antonio Sanabria ieri contro il Cile ha servito l’assist per il gol decisivo nella vittoria del suo Paraguay nelle qualificazioni ai mondiali. In questa stagione il numero 9 del Toro si è dimostrato una macchina da guerra quando si è trattato di giocare per la propria Nazionale. Nelle ultime 4 partite giocate infatti l’attaccante di Vanoli ha segnato 3 gol e servito un assist. Contro il Venezuela in 45 minuti il numero 9 ha segnato una doppietta decisiva che ha regalato la vittoria per 2-1 al Paraguay, nella partita successiva poi contro i campioni del mondo in carica, l’Argentina, la rete in rovesciata del giocatore granata è stata decisiva per la vittoria per 2-1. Nella sfida successiva ha giocato solo 25 minuti con la Bolivia. Infine ieri ha giocato contro il Cile trovando l’assist decisivo.

Nel Toro Sanabria fatica

Le grandi prestazioni con la Nazionale però non si ripetono con la maglia del Torino. In tutta la stagione Sanabria ha segnato solamente 2 gol e servito un assist con la maglia granata. Un bottino veramente troppo scarno per un attaccante, ancora di più per un attaccante che poi con la Nazionale segna a ripetizione trovando anche dei gol eccezionali come quello in rovesciata contro l’Argentina. Il numero 9 era stato destabilizzato dalle voci di mercato invernali ma da quando il mercato si è chiuso ancora non è cambiato nulla. L’ultimo gol con la maglia del Toro del paraguayano risale alla sfida contro il Cagliari giocata il 20 ottobre 2024.

I tifosi paraguayani lo esaltano, i granata lo criticano

Quanto detto fino ad ora provoca un ovvio effetto: i tifosi paraguayani infatti esaltano il loro attaccante mentre quelli granata lo criticano profondamente. Nella sfida di ieri contro il Cile addirittura i tifosi hanno dedicato alla squadra e in particolare a Sanabria una coreografia che recitava “Todos juntos” (Tutti insieme) e che al centro aveva l’immagine del gol in rovesciata segnato dall’attaccante del Toro contro l’Argentina.