Tra infortuni e mercato Ivan Ilic non vede il campo dal 5 gennaio. Nell’allenamento di ieri Vanoli lo ha provato trequartista

Ivan Ilic ha, durante la stagione, perso il posto da titolare assoluto che aveva all’inizio del campionato. Ormai non gioca dal 5 gennaio. L’ultima sua apparizione in campo era stata contro il Parma, all’Olimpico Grande Torino, nella partita finita per 0-0. Il centrocampista serbo poi avrebbe dovuto partire nel mercato invernale ma alla fine non si è trovato l’accordo ed è rimasto in granata. Un giocatore come lui a questo punto deve diventare una risorsa per il Toro di Vanoli e il tecnico ha il compito di renderlo tale. Nella partitella di ieri contro l’Asti finalmente i tifosi sono riusciti a rivedere il numero 8 dopo ormai più di due mesi.

Ilic provato come trequartista al posto di Vlasic

Ilic è stato osservato con attenzione da Vanoli che vuole capire se è un giocatore che può tornare utile in questo finale di stagione. Con il grande affollamento a centrocampo però il serbo non avrà molto spazio, infatti prima di lui nelle gerarchie ci sono Ricci, Casadei, Tameze e Gineitis. Ilic potrebbe giocarsi il posto con Linetty ma il polacco anche parte in vantaggio. Sulla mediana c’è pochissimo spazio e quindi Vanoli immagina per il serbo un futuro da trequartista. Con Elmas a sinistra infatti il solo trequartista della squadra è Vlasic. Se a partita in corso il tecnico volesse cambiare qualcosa si troverebbe impossibilitato a togliere il suo numero 10. Per questo sta pensando di adattare Ilic in quel ruolo.

17 milioni che vanno fatti fruttare

Ivan Ilic è arrivato in granata per 17 milioni. Sicuramente una cifra importante per una squadra come il Torino. Per questo è necessario che un investimento del genere venga fatto fruttare, anche per evitare una situazione come quella di Verdi, il cui investimento non è stato recuperato. Vanoli farà quindi del suo meglio per rivalutare il giocatore anche in ottica mercato estivo.