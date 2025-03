Gabriele Gravina nella giornata di oggi ha reso omaggio agli Invincibili: il messaggio del presidente della Figc

Il Presidente della Federazione, Gabriele Gravina, si è recato a Superga per rendere omaggio alla squadra del Grande Torino che scomparve in un incidente aereo il 4 maggio 1949: “Il Grande Torino è un simbolo di unità nazionale che non verrà mai dimenticato, un patrimonio di valori per tutto il calcio italiano.”

Ecco le immagini: