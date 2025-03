In un annata di alti e bassi analizziamo la media dei tifosi che seguono la squadra granata da vicino

Il campionato di Serie A ci accompagna tra i diversi mesi dell’anno e nella sua totalità sta mantenendo una media pari a 30.606 spettatori a partita, con una percentuale di riempimento pari al 91,55% superiore all’83% della scorsa stagione. La media degli spettatori totali indirizza il Torino al dodicesimo posto appena sopra l’Udinese, l’Olimpico Grande Torino nonostante il clima di tensione che regna tra il presidente Urbano Cairo e la tifoseria granata vanta una media di 22.643 spettatori a partita contando un totale di 316.998 spettatori.

La media di riempimento: il Toro agli ultimi posti

Un altro dato interessante indica la struttura dei diversi stadi la cui capienza incide sulla percentuale di riempimento poiché mentre il Como ha una media di 10.298 tifosi a partita con una percentuale di riempimento del 97,13% il Torino con più del doppio degli spettatori medi si trova al 16esimo posto della classifica con una percentuale di 80,36%.

Uno sguardo alla scorsa stagione

Nella stagione passata la Serie A con una media di 30.914 spettatori per partita aveva stabilito il primato del nuovo secolo e quest’anno con ancora diverse partite da giocare la media e leggermente minore contando 30.606 tifosi per gara. Il Torino di Juric nella scorsa annata vantava sia una posizione più alta in questa speciale classifica che una media di tifosi presenti leggermente più alta che raggiunsero quota 22.804 a partita.

La classifica di quest’anno

1-Inter 71.591

2-Milan 69.794

3-Roma 61.973

4-Napoli 50.652

5-Lazio 42.315

6-Juventus 40.316

7-Genoa 31.510

8-Bologna 27.113

9-Lecce 25.685

10-Verona 24.967

11-Atalanta 22.652

12-Torino 22.643

13-Udinese 21.714

14-Fiorentina 20.255

15-Parma 18.654

16-Cagliari 16.074

17-Empoli 11.437

18-Monza 11.232

19-Como 10.298

20Venezia 10.278

Lo Stadio Grande Torino