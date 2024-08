Ancora una volta Sanabria non è riuscito a lasciare il segno contro il Cosenza: ora potrebbe scendere nelle gerarchie

La stagione del Torino si è aperta con una vittoria. Un 2-0 non senza troppe difficoltà ai danni del Cosenza, che permette ai ragazzi di Vanoli di ottenere il pass per i sedicesimi di finale della Coppa Italia, dove sfideranno l’Empoli di D’Aversa. Nel complesso una buona prestazione da parte dei granata, che hanno dimostrato di aver memorizzato in fretta le richieste del nuovo allenatore. In linea di massima tutti possono essere considerati promossi, a eccezione di Antonio Sanabria.

Altra gara anonima

Ancora una volta in queste prime uscite stagionali, l’attaccante paraguaiano non è riuscito a lasciare il segno. Ma la questione non si limita solamente ai gol, che anche nella scorsa stagione sono stati un problema, bensì anche a dinamiche di gioco. Il numero 9 sembra ormai un corpo estraneo all’interno delle azioni offensive proposte da Vanoli, e questo motiva il suo rimanere nell’anonimato rispetto a un Zapata in forma straripante. Forse la testa è da un’altra parte per questioni di mercato – nonostante la volontà della società sia quella di tenerlo in rosa -, fatto sta che da luglio a ora l’ex Genoa non si è mai acceso.

Adams pronto a prendere il posto

Di contro, l’esordiente Ché Adams ha subito fatto bene. Lo scozzese ex Southampton è entrato proprio al posto del numero 9, mettendoci una ventina di minuti a carburare ma rendendosi decisivo con un assist per Zapata. Prove di intesa tra i due, che già a partire dalla sfida d’esordio di Serie A contro il Milan potrebbero rappresentare la nuova coppia d’attacco. La sensazione è infatti che Vanoli possa far partire fuori Sanabria in queste prime partite, stimolandolo a fare di più quando entrerà dalla panchina.