Karol Linetty ha superato Adrien Tameze nelle gerarchie. Adesso è il polacco il titolare sulla destra a centrocampo

In questa prima parte di stagione, con la Serie A alle porte, il Torino di Vanoli è ancora in fase di costruzione. Tra il nuovo modo di giocare e giocatori che mancano, sarà un processo lungo. Ma intanto, il turno in Coppa Italia è stato superato. Il nuovo allenatore, inizia ad avere le idee chiare su chi sono i titolari. In mezzo al campo Karol Linetty ha superato Adrien Tameze nelle gerarchie. Entrambi sono affidabili, ma nel ruolo di mezzala destra Vanoli sta preferendo Linetty. Contro il Cosenza, una buona prova del polacco, solido e propositivo. In vista dell’esordio a San Siro, si candida a giocare dal 1′.

Le gerarchie

Contro il Cosenza in Coppa Italia, nella prima partita ufficiale della stagione, Linetty è partito titolare. Poi al 20′ del secondo tempo, al suo posto è entrato proprio Tameze. Le indicazioni di Vanoli sono state chiare: “Fai quello che faceva Linetty”. Al momento, Linetty ha capito meglio cosa gli chiede Vanoli. Non tanto in fase difensiva, ma quanto in fase offensiva. Nelle prime 2 amichevoli, contro Virtus Verona (vinta per 2-1) e Cremonese (persa per 2-1), il titolare era stato Tameze. Poi però, contro Lione (0-0) e Metz (vittoria per 3-0), Linetty gli ha preso il posto. Il numero 77 ha scavalcato il 61 nelle gerarchie.

Il resto del reparto

Al momento, la situazione in mezzo al campo è quella che segue. Ricci in mezzo è il titolare indiscusso, affiancato da Ilic (sinistra) e Linetty (destra). Al posto di Ilic può giocare Gineitis (adesso out), mentre al posto di Linetty può giocare Tameze. Poi ci sono anche Ilkhan e Horvath, che potrebbero però partire. Infine, Nikola Vlasic deve ancora rientrare. Lui e Schuurs sono fuori da molto tempo. Una volta che il croato sarà in gruppo, si capirà meglio dove potrà giocare.