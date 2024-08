Manca sempre meno a Milan-Torino di sabato sera: Nikola Vlasic spera di rientrare in gruppo e di essere convocato

Manca poco alla nuova Serie A 2024/2025, che è ormai alle porte. Sabato sera il Toro, giocherà in trasferta contro il Milan alle ore 20:45. Vanoli sta lavorando sul suo Torino e in attesa di qualche rinforzo, spera di avere tutti a disposizione. A parte Pellegri e Gineitis, che non sono stati convocati contro il Cosenza, ci sono due giocatori fuori da inizio stagione: Schuurs e Nikola Vlasic. Quest’ultimo, non ha partecipato al ritiro a Pinzolo e alla tournée in Francia. Ma adesso, spera di essere convocato contro il Milan per la prima di campionato.

Lo staff monitora la situazione

Lo staff medico al momento, sta costantemente monitorando la sua condizione. Una volta che il croato rientra in gruppo, potrà essere convocato. C’è la speranza di vederlo almeno in panchina a San Siro. Improbabile che possa scendere in campo, ma tornare tra i convocati sarebbe un primo passo importante. Vlasic quest’anno ha preso il numero 10. In estate, ha dovuto lasciare Euro 2024 per un problema fisico. Lo stesso problema che si sta portando dietro adesso. Tra l’altro, dalla Turchia, parlano del Galatasaray interessato a lui. Ma la sua testa è solo al Toro.

Le sue parole

Pochi giorni fa, Vlasic ha presentato la nuova prima maglia granata. Nell’evento alla Rinascente, ha parlato così: “Sto bene, sto lavorando per tornare il prima possibile in campo. Domenica non ci sarò ancora, poi vedremo. Gli ultimi due o tre mesi l’anno scorso ho giocato con il dolore, poi in Nazionale volevo giocare ma non è stato possibile perché ho avuto un nuovo infortunio. Adesso voglio tornare sul campo il prima possibile, per aiutare i miei amici e il club. Posso giocare anche seconda punta ma per me è meglio giocare in mezzo al campo, mezzala destra o sinistra è uguale”. Adesso manca davvero poco al suo rientro. Quest’anno Vlasic vuole tornare protagonista.