Non al meglio nelle ultime sfide, Sanabria convive da tempo con un problema al tendine: lo ha annunciato Juric in conferenza

Sono state due partite negative quelle contro Salernitana e Sassuolo, in cui il Torino ha lasciato per strada 4 punti che a fine stagione potrebbero essere decisivi per la qualificazione in Europa. E queste sfide, giocate non al meglio dai granata, sono combaciate con delle prestazioni tutt’altro che positive da parte di Tonny Sanabria. L’attaccante, che più volte in stagione si è reso protagonista di un rendimento altalenante, non sta vivendo un momento felice, e di questo ha parlato anche Juric nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce: “È vero che è meno brillante, ma bisogna dire che ha da tempo un problema a un tendine, e si sta comportando da grande professionista ma questo problema toglie un po’ di freschezza. Adesso cercheremo di recuperalo al massimo perché è fondamentale per noi”.

C’è bisogno di un periodo di riposo?

Come annunciato dal tecnico, quindi, c’è un motivo ben preciso per il quale il numero 9 ha reso al di sotto delle aspettative nell’ultimo periodo. L’ultimo gol risale a poco più di un mese fa contro il Napoli, mentre le prestazioni positive mancano da poco meno. A questo punto, quindi, non resta che chiedersi se ci sia bisogno di un periodo di riposo in panchina, tutt’altro che “punitivo”. Stare fuori, infatti, potrebbe aiutare il paraguaiano a riprendersi in gran parte, se non del tutto. Continuando a giocare sopra il dolore non farebbe altro che intensificarlo e peggiorare la situazione. Le alternative dietro non mancano: Pellegri si è allenato bene nelle ultime settimane – parola di Juric – e Okereke è arrivato con grande entusiasmo e convinzione ed è pronto ad agire da attaccante. Si potrebbe pensare, quindi, a un Torino senza Sanabria nell’immediato presente.