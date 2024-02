L’ottimo rendimento attuale di Bellanova fa sì che l’esterno possa aspirare a una chiamata da parte di Spalletti per giocare con l’Italia

Tra le più belle sorprese del Torino di metà stagione non può che esserci Raoul Bellanova. In un periodo altalenante a livello di risultati, sono davvero pochi i giocatori che stanno davvero dando tutto in ogni istante in campo e che non sono mai calati a livello di prestazioni. L’esterno è uno di questi, se non il principale esponente. Dopo un’inizio di stagione difficile, in cui l’ex Inter sembrava non essere al meglio delle proprie condizioni, il suo rendimento è schizzato totalmente, rendendolo uno dei maggiori leader tecnici della rosa. Nei momenti di difficoltà, con uno scatto fulmineo verso l’area avversaria o una copertura difensiva, lui c’è sempre. Una dimostrazione? Basta guardare il gol del pareggio contro il Sassuolo, arrivato nel momento in cui i granata avrebbero potuto demoralizzarsi e favorito da una sua galoppata.

Spalletti osserva

Le prestazioni attuali di Bellanova meriterebbero assolutamente un’osservazione concreta da parte di Luciano Spalletti. Il CT ha fatto infatti capire di non avere giocatori predefiniti da chiamare, ma di essere disposto a portare con sé chiunque faccia bene. E in una corsia di destra un po’ scarna, dove i migliori esponenti sono Di Lorenzo, Darmian e Cambiaso, il numero 19 ha tutte le carte in regola per potersela quanto meno giocare. Il compito principale del classe 2000 è innanzitutto quello di mantenersi a questi livelli almeno fino a marzo, e sperare poi in una prima chiamata per le amichevoli in terra statunitense contro Venezuela ed Ecuador. Dopodiché, una volta essersi fatto conoscere anche dal CT, la fase 2 sarebbe quella di portare il Toro in Europa a suon di corse e assist, sue migliori caratteristiche. Abilità che, in questo momento, all’Italia mancano. Anche per questo, quindi, il biglietto per la Germania a giugno è in questo momento un obiettivo più che un sogno.