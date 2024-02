Arrivato negli ultimi giorni di gennaio, Masina ha subito convinto nei due spezzoni di partita in cui è subentrato a Rodriguez

La campagna acquisti invernale del Torino non ha rivoluzionato di molto la squadra, è vero. Vagnati ha sostituito ruolo su ruolo tutti i giocatori ceduti a titolo definitivo o in prestito, prelevando gente da squadre in questo momento meno blasonate dei granata. Tra i nuovi arrivati, se su Okereke non è possibile ancora dare un giudizio e se Lovato non ha fin qui convinto nelle prime due uscite, chi invece ha avuto un buon impatto – dentro e fuori dal campo – è stato Adam Masina. Il difensore italo-marocchino è arrivato in punta di piedi dall’Udinese, dove ha giocato molto poco anche a causa di alcuni infortuni, e si è subito preso la squadra sulle spalle come un leader. Subentrato in entrambe le partite a un Rodriguez infortunato, e quindi sceso in campo quasi senza riscaldamento, il numero 5 ha sempre convinto in entrambe le fasi.

Inizio positivo per il difensore

A causa del primo infortunio di Rodriguez nella sfida contro la Salernitana, l’esordio di Masina è arrivato in modo un po’ inaspettato. Nonostante questo, però, sin da subito il classe ’94 è entrato con la mentalità giusta, aiutando anche i compagni quasi come un veterano. Prima un buona partita contro i campani, poi una vera e propria lezione nella conferenza stampa di presentazione, e infine un’ottima prova anche al Mapei Stadium, anche lì entrato per sostituire il capitano. Fino a ora, quindi, non può che essere giudicato in positivo l’apporto che il calciatore in prestito dell’Udinese ha dato alla rosa, garantendo sicurezza e maturità anche nei momenti di difficoltà. Un’altra nota positiva, inoltre, riguarda il fatto che sia un giocatore molto duttile: arrivato principalmente per sostituire Soppy nella corsia di sinistra, fin qui ha giocato solo da centrale. All’occorrenza, quindi, Masina può dare una mano in più ruoli. Ora per il calciatore italo-marocchino arriva un nuovo esame: contro il Lecce giocherà per la prima volta dal primo minuto.