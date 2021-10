Ieri sera Sanabria ha giocato in Bolivia (il Paraguay ha perso 4-0 e il granata ha sbagliato un rigore), ora Juric lo aspetta per il Napoli

Erano le 22 italiane di ieri quando Antonio Sanabria è sceso in campo allo stadio Hernando Siles di La Paz, in Bolivia, per giocare con il suo Paraguay in una partita valida per le qualificazione al prossimo Mondiale: a separarlo da Torino ben 10.363 chilometri e cinque fusi orari. Con la Nazionale Albirroja ha perso malamente, 4-0 il risultato finale, e ha anche sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo quando il parziale era solo di 1-0 e la partita ancora apertissima: Ivan Juric spera però che l’attaccante possa vincere la partita contro il jet lag e la stanchezza per essere in forma al Diego Armando Maradona.

Torino, Belotti e Zaza devono ritrovare la migliore condizione

Andrea Belotti e Simone Zaza sono entrambi arruolabili per la partita contro il Napoli ma il primo non gioca da fine agosto, dalla partita contro la Fiorentina in cui si è infortunato al perone, il secondo è invece reduce da uno stop ancora più lungo e non scende in campo dalle amichevoli del precampionato: devono ancora ritrovare la migliore condizioni e non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe.

Torino: Juric aspetta Sanabria

Per questo motivo sarà importante avere a disposizione anche Sanabria. Il numero 19 in questa prima parte di campionato è stato fondamentale, più che altro perché è stato l’unico attaccante di ruolo che Juric ha avuto a disposizione: per questo non ha mai saltato una partita e gli impegni con il Paraguay non gli hanno certo permesso di rifiatare. Ma finché Belotti e Zaza non avranno ritrovato la migliore forma, il Torino continuerà ad avere bisogno di Sanabria.