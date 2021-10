Arrivato come una scommessa David Zima quando chiamato in causa ha sempre fatto bene mettendo in campo tanta grinta

David Zima dopo gli impegni con la Repubblica Ceca, solo panchina per lui nel match contro il Galles, una volta tornato a Torino ha iniziato a pensare alla sfida in programma domenica, quando i granata di Ivan Juric affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli, primo in classifica con 21 punti. Con il rientro di Djidji che aveva saltato il derby per l’espulsione rimediata contro il Venezia, il numero 6 dovrà sgomitare per trovare spazio in campo, eppure finora ha sempre fatto bene, dimostrando di avere delle qualità oltre alla grinta e la voglia di giocare. Se continuerà sulla strada intrapresa Zima potrà togliersi diverse soddisfazioni. Per il momento l’impatto che ha avuto con il Toro è sicuramente positivo.

Zima: positive le prestazioni contro Salernitana, Venezia e Juventus

Zima ha raccolto tre presenze fino ad oggi, collezionando 906 minuti in campo. Nell’esordio contro la Salernitana Zima non ha sbagliato praticamente niente, riuscendo anche ad intervenire molto bene alla mezz’ora della seconda frazione di gioco, anticipando un avversario e spazzando via un pallone, crossato pericolosamente in mezzo all’area da Bonazzoli. Bene anche nel quarto d’ora in campo contro il Venezia, nonostante la beffa finale con il rigore realizzato dall’ex Aramu che ha fatto raccogliere al Toro un solo punto. Infine anche nel suo primo derby della Mole il difensore classe 2000 non ha sfigurato, riuscendo anche a dare del filo da torcere a un avversario ostico come Chiesa. Il difensore ceco dovrà continuare così, cercando di convincere sempre di più Juric a puntare su di lui.