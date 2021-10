Nei quattro precedenti in cui si sono affrontati Juric e Spalletti ha sempre avuto la meglio il tecnico toscano

Il match tra Torino e Napoli, in programma domenica 17 ottobre con calcio d’inizio alle 18, si sta avvicinando. Sia la squadra guidata da Luciano Spalletti che quella del tecnico Ivan Juric andranno a caccia dei 3 punti, per motivazioni molto differenti. I partenopei, che guidano la classifica con 21 punti, hanno vinto tutte le partite di questo inizio di campionato e sicuramente non vorranno interrompere la striscia di risultati positivi. Mentre i granata, che contano diversi infortunati, vorranno rialzarsi dopo la sconfitta nel derby e Juric, che contro il tecnico degli azzurri ha sempre perso, vorrà cercare di portare a casa il primo risultato utile contro Spalletti che ha sconfitto il croato in ben 4 occasioni.

Juric-Spalletti: i 3 precedenti del 2017

Il primo scontro tra Juric e Spalletti risale all’8 gennaio 2017, quando il tecnico croato sedeva sulla panchina del Genoa mentre l’allenatore nato a Certaldo guidava la Roma. Quel match terminò 0-1 in favore dei giallorossi. A decidere quella sfida fu un’autorete di Izzo al 36’ minuto. La seconda partita in cui Juric e Spalletti si sono ritrovati ad affrontarsi è stata nel maggio del 2017, quando la Roma del tecnico toscano sconfisse 3-2 il Genoa di Juric. Infine c’è stata un’altra partita tra i due tecnici, sempre nel 2017, quando alla sesta giornata del campionato di serie A 17/18 l’Inter di Spalletti sconfisse 1-0 il Genoa di Juric grazie a un gol di D’Ambrosio.

Quel 5-0 dell’Inter sul Genoa

L’ultimo precedente, che risale a novembre del 2018, è stato particolarmente pesante da digerire per Juric. Con l’Inter di Spalletti che ha vinto 5-0 contro il Genoa del tecnico croato. A sbloccare il match la rete di Gagliardini al 14’ minuto, poi due minuti dopo il gol di Positano, in seguito ancora Gagliardini che trova la via del gol a inizio del secondo tempo. A chiudere il match i gol di Joao Mario e Nainggolan, arrivati entrambi nei minuti di recupero. Domencia Juric vorrà sicuramente vendicare questa sconfitta molto amara, pur sapendo che al Toro aspetta un match molto complicato.