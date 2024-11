Nella stagione 2023/2024 il Torino non ha perso contro il Napoli: a segno in entrambe le gare Antonio Sanabria

Momento delicato quello attuale in casa Toro. La squadra di Vanoli sta infatti attraversando un brutto periodo. Domani c’è una sfida complicatissima contro il Napoli di Conte primo in classifica. Toro che nelle ultime 4 partite di Serie A, ha fatto 1 solo gol. C’è bisogno di più reti e gli attaccanti devono fare meglio. Su tutti, Antonio Sanabria, il numero 9 del Torino. A secco dalla partita contro il Cagliari, il paraguaiano sa come fare male al Napoli. Lo scorso anno infatti, ha segnato in entrambe le partite. 2 gol in 2 partite. Ora vuole sbloccarsi. Deve prendersi il peso dell’attacco granata sulle spalle.

Sanabria e il Napoli: un anno fa una rete a partita

Nella stagione 2023/2024, il Torino non ha perso contro il Napoli. La gara di andata si è giocata il 7 gennaio 2024. Juric contro Mazzarri. 3-0 secco del Torino. Ad aprire le danze fu il gol, al 43′, di Antonio Sanabria. Una rete da vero rapace in area di rigore. Poi completarono l’opera Vlasic (52′) e Buongiorno (66′). Il ritorno invece si è giocato l’8 marzo 2024. Questa volta Juric contro Calzona. Napoli avanti con Kvaratskhelia al 62′. Ma al 64′, pareggio di Sanabria. Un gol in rovesciata semplicemente spettacolare.

Maggiore responsabilità

Ora Sanabria ha una maggiore responsabilità. Infatti dopo l’infortunio di Zapata, la fascia da capitano è passata a Linetty. Ma per esempio contro Fiorentina e Monza il polacco non ha giocato. Quindi il capitano è stato Sanabria. La speranza è che possa fare bene nelle prossime partite, a partire da quella contro il Napoli, come ha fatto con la sua Nazionale. Vanoli punta su di lui. Senza Zapata, non può giocare basso come era sempre abituato. Come detto dall’allenatore, deve stare di più in area, di più vicino alla porta. Serve un gol per sbloccarsi e iniettare fiducia al più presto.