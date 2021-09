Nel match tra Sassuolo e Torino al Mapei Stadium andrà in scena il duello tra i due ivoriani Wilfred Singo e Jeremie Boga

Quella tra Sassuolo e Torino si appresta ad essere una sfida molto combattuta, come sempre negli ultimi anni, con i granata che ogni volta hanno faticato molto a raccogliere dei punti al Mapei Stadium. Domani tra i duelli più interessanti ci sarà quello di Singo contro Boga. I due ivoriani cercheranno di dare una mano alle rispettive squadre per portare a casa un risultato positivo. Boga per fare in modo che il Sassuolo rialzi la testa dopo la sconfitta contro la Roma e Singo per fare in modo che il Toro dia continuità alla vittoria casalinga contro la Salernitana. Juric e Dionisi potranno dunque contare su due giocatori dalle indubbie qualità, pronti a darsi battaglia e a continuare a collezionare prestazioni positive.

Singo e Boga: entrambi arrivano da un’ottima prestazione

Sia Singo che Boga arrivano da un’ottima prestazione nell’ultimo turno di campionato che si è giocato. Boga nel match contro la Roma ha faticato e non poco nel primo tempo, messo in difficoltà da Karsdorp. Invece nel secondo tempo l’attaccante neroverde ha cambiato marcia con solo Rui Patricio che gli ha negato la gioia del gol. Singo invece contro la Salernitana è stato autore di pericolose accelerazioni e incursioni in area e anche lui è andato vicinissimo a segnare. I due ora vorranno rifarsi trovando la via del gol. Uno contro l’altro in una sfida che pare tutto meno che scontata. Solo venerdì sera si saprà chi avrà vinto il duello.