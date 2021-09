Ottimo impatto sulla partita da parte di Pjaca: 6 minuti dopo il suo ingresso ha realizzato il gol che ha deciso la sfida con il Sassuolo

Quando si è presentato ai tifosi e alla stampa, Marko Pjaca ha immediatamente chiarito qual è il suo obiettivo per questa stagione: guadagnarsi la permanenza al Torino. Negli ultimi ha girato molto tra Italia e estero in prestito, vestendo le maglia di Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht, Genoa e solo di passaggio quello della Juventus, ora aha voglia di fermarsi, di giocare con continuità in una squadra, magari proprio in questo Toro a cui ha regalato i tre punti con il Sassuolo.

Pjaca, che impatto sulla partita!

Juric gli ha preferito inizialmente Josip Brekalo e gli ha concesso solamente il quarto d’ora finale: un minutaggio sufficiente per Pjaca per lasciare il segno sulla partita. Ha cancellato la prestazione opaca di una settimana fa, è entrato in campo con la giusta determinazione, lo si è visto sin dai primi palloni che ha toccato, poi ha mostrato tutte le sue qualità in occasione del gol: stop di petto, si è accentrato, ha portato la palla sul destro e con un colpo da biliardo l’ha infilato nell’angolino basso alla sinistra di Consigli che non ha potuto fare altro che guardare la sfera infilarsi nella propria rete.

Calciomercato, il Torino ha il diritto di riscatto del cartellino del croato

“La maglia stasera non l’ho scambiata, è quella del mio primo gol al Toro, me la tengo” ha dichiarato nel post partita. A Pjaca ora serviranno altre prestazioni convincenti, magari anche altri gol e qualche assist, per tenersi non solo la maglia indossata al Mapei Stadium ma per prendersi anche quelle delle prossime stagioni: il Torino ha la possibilità di riscattare il cartellino del croato versando nelle casse della Juventus una cifra intorno ai 6 milioni di euro, tocca al trequartista croato riuscire a convincere Cairo a spendere quella cifra.