Josip Brekalo, arrivato nelle ultime ore di mercato, alla sua prima partita con la maglia del Toro si è presentato nel migliore dei modi

Il Toro contro il Sassuolo conquista la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo casalingo contro la Salernitana i granata raccolgono anche i 3 punti al Mapei Stadium. Sorride Ivan Juric che oltre alla vittoria può essere contento di Josip Brekalo che si è presentato nel migliore dei modi nella sua prima partita con addosso la maglia del Toro. Il numero 14 granata è arrivato nelle ultime ore di mercato per portare qualità e già contro il Sassuolo ha già messo in mostra le sue abilità. La strada intrapresa dal croato ex Wolfsburg è sicuramente quella giusta, adesso nel mirino di Brekalo c’è la Lazio.

La prestazione del croato contro il Sassuolo

Nel match contro il Sassuolo Brekalo è sceso in campo dal 1’ minuto con Praet. I due sembrano già aver trovato il giusto feeling. Il numero 14 del Toro non ha perso tempo e si è messo subito in mostra. Ha confezionato un ottimo assist per Sanabria che poi ha sbagliato clamorosamente, sotto porta, ha colpito un palo da fuori area con un tiro molto potente e nella ripresa ha mandato Lukic, che però poi non ha sfruttato l’occasione. Un ottimo impatto quello di Brekalo con il Toro. L’attaccante croato poi nel finale del secondo tempo ha lasciato il campo per fare spazio a Pjaca. Proprio lui ha infine segnato la rete che ha portato il Toro alla vittoria. Dunque Brekalo, come tutto il Toro, ha lasciato il Mapei Stadium molto soddisfatto. Adesso però bisognerà già pensare alla partita di giovedì contro la Lazio.

La gioia di Brekalo manifestata su Instagram

Il Toro ora può preparare la partita con la Lazio con il giusto spirito, con un gruppo che vuole continuare a regalare soddisfazioni ai propri tifosi granata. Ieri sera dopo la partita contro il Sassuolo Brekalo ha voluto manifestare la sua felicità per l’esordio in maglia granata e per la vittoria attraverso un post Instagram nel quale si vede il giocatore, ex Wolfsburg, sorridente. Sulla foto il numero 14 granata ha voluto anche scrivere: “Prima partita, prima vittoria”. Ovviamente Brekalo si augura che questa possa essere la prima di tante soddisfazioni. Sicuramente il Toro non si vuole fermare proprio adesso. La Lazio di Maurizio Sarri, che per il momento pensa alla sfida casalinga contro il Cagliari, è avvisata.