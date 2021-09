Il Toro dovrà fare attenzione a Djuricic che in questo inizio campionato solo nella sfida casalinga contro la Sampdoria non ha segnato

Ivan Juric è ben consapevole che il Sassuolo è una squadra con ottimi elementi in ogni reparto, giocatori che potrebbero mettere in grande difficoltà il Toro. Tra di loro c’è sicuramente Filip Djuricic che in questo avvio di campionato, tranne nel match casalingo contro la Sampdoria, ha sempre trovato la via del gol. Il centrocampista serbo ha segnato un gol sia all’Hellas Verona sia alla Roma nell’ultimo turno di campionato. A Djuricic dunque manca solo il primo gol del campionato tra le mura amiche del Mapei Stadium. Contro il Toro cercherà di sbloccarsi, anche perché già in passato aveva segnato ai granata. La squadra guidata da Juric è avvisata.

I granata in 3 partite hanno subito 4 reti

La difesa del Toro, che contro la Salernitana non ha subito reti anche grazie a un’ottima prestazione di Bremer, il migliore per quanto riguarda la linea difensiva, contro l’Atalanta aveva subito 2 reti. Idem nella giornata successiva contro la Fiorentina, allo Stadio Artemio Franchi. Contro il Sassuolo il Toro proverà a mantenere di nuovo la porta inviolata e sarebbe la prima volta che Milinkovic-Savic riuscirebbe a non subire gol per più di una partita. Un’arma in più per i granata sarà anche Zima, che ha già affrontato Berardi. Nella sua conferenza stampa di presentazione ha già dichiarato di essere pronto al duello contro di lui.