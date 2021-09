Sassuolo-Torino, in programma per domani sera, aprirà la quarta giornata di campionato: ecco come seguirla in TV e in streaming

Un poker roboante contro la Salernitana ha assicurato al Torino i primi tre punti stagionali. Il tempo per i festeggiamenti è già finito per i granata, che domani torneranno in campo. Cercheranno di replicare l’ultima prestazione contro il Sassuolo di Dionisi, a quota quattro punti con una vittoria, un pareggio ed una sconfitta all’attivo. Il match, in programma per domani, venerdì 17 settembre alle ore 20.45, aprirà la quarta giornata di campionato. Sarà il Mapei Stadium ad ospitare le due formazioni per quella che sarà la seconda trasferta stagionale per inl Toro. Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio. L’app è disponibile da PC, smartphone, smart Tv e tablet.