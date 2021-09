Cairo per ora smentisce le voci di una possibile vendita di La7 a Carlo De Benedetti, editore del quotidiano Domani

Secondo quando appreso da Libero Carlo De Benedetti, editore del quotidiano Domani che a novembre compirà 87 anni, secondo alcune indiscrezioni che provengono da Milano starebbe pensando di acquistare La7 dall’attuale proprietario Urbano Cairo per provare a cimentarsi in una scalata editoriale. Il presidente del Toro ha voluto immediatamente smentire questa possibile prospettiva, dichiarando: “Nessun interesse a cedere La7”. Dunque il numero 1 granata non è intenzionato a vendere La7, nonostante i possibili scenari futuri legati alla dura battaglia legale con Blackstone. Cairo per ora non è intenzionato a lasciare l’emittente televisiva acquistata nel marzo del 2013 da Telecom Italia Media dopo una trattativa molto lunga.