Djidji è tornato a lavorare con la squadra con un’apposita maschera mentre rimangono out Izzo,Verdi, Zaza e Belotti

Il Toro continua a preparare la partita contro il Sassuolo al Mapei Stadium, con la voglia di dare continuità al risultato positivo conquistato contro la Salernitana. I granata dovranno fare conto delle diverse assenze a partire dal capitano Belotti che continua a lavorare a parte, con la speranza che possa tornare per il derby contro la Juventus in programma il 2 ottobre alle 18. Fuori anche Zaza, che sta recuperando da un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Anche Izzo e Verdi, che per Juric non rappresentano una prima scelta continuano, a lavorare a parte. Djidji invece, dopo l’operazione al naso, è tornato ad allenarsi con la squadra con un’apposita maschera protettiva. Difficile che in queste ultime ore che separano il Toro dalla sfida contro il Sassuolo venga recuperato qualche indisponibile.